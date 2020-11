Camion sbaglia manovra e abbatte contatore: a Lazzate intervento dei pompieri

Un manovra sbagliata e una fuga di gas in strada. Lunedì mattina intorno alle 7 a Lazzate sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con diverse squadre di pompieri. L'allarme è scattato in via Libertà, all'altezza del civico 117 dove a causa di una manovra errata un mezzo pesante ha urtato un contatore del gas, provocandone una fuoriuscita.

Sul posto sono intervenuti i pompieri da Lazzate e Saronno che hanno rimesso in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito.