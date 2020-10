Macherio, fuga di gas in strada: intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione nella serata di mercoledì 21 ottobre a Macherio. Una squadra del comando provinciale è intervenuta in Viale Regina Margherita per una perdita di gas dal sottosuolo.

I pompieri hanno effettuato un sopralluogo e individuato la perdita, fornendo assistenza alle operazioni di messa in sicurezza della conduttura del gas effettuate dal personale dell'azienda che si occupa del servizio. Durante le operazioni nessuno stabile è stato evacuato e non si sono registrati feriti.

Sul posto insieme a un'autopompa da Lissone e i tecnici anche le forze dell'ordine.