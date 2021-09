Fuga di gas nel palazzo, soccorsi a Seregno in via Cadore

La perdita si è registrata nella serata di martedì 31 agosto quando nell'aria si è avvertito un forte odore che ha fatto scattare l'allarme. In via Cadore i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Reti Più che hanno riparato il guasto in poco tempo

Un forte odore di gas nell'aria e quattro famiglie evacuate per qualche ora dalle loro abitazioni a Seregno, martedì sera, per una perdita di gas. E' successo poco prima delle 20 in una palazzina di via Cadore, all'altezza di via Meredo. Qui in seguito a una segnalazione sono giunti i mezzi dei pompieri insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno e ai tecnici di Reti Più, l'azienda che si occupa della fornitura di gas metano.

Perdita di gas a Seregno

I vigili del fuoco, insieme ai militari dell'Arma, hanno messo in sicurezza lo stabile, facendo uscire dagli appartamenti i residenti. In seguito al sopralluogo è stata individuata l'origine della perdita e in via Cadore sono giunti anche i tecnici dell'azienda specializzata che hanno identificato il guasto all'impianto e si sono attivati per il ripristino.

L'intervento si è concluso dopo qualche ora, senza nessuna conseguenza. Solo un forte e acre odore nell'aria. Poi le famiglie hanno potuto far ritorno nelle loro abitazioni.