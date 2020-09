Fuga di gas in via Oslavia, 50 persone evacuate dagli appartamenti a Monza

Vigili del fuoco, ambulanza e agenti della polizia locale nella serata di lunedì sono intervenuti in via Oslavia, a Monza. Una strada chiusa al traffico e una cinquantina di residenti evacuati in via precauzionale per una sospetta fuga di gas.

L'allarme è scattato intorno alle 19 quando una segnalazione ha fatto accorrere nello stabile al civico 11 una squadra del comando dei vigili del fuoco di Monza. Durante le operazioni di soccorso è stata sgomberata un'ala dell'edificio alto sei piani con una cinquantina di residenti che si sono riversati in strada. I pompieri dopo aver effettuato le rilevazioni necessarie hanno individuato la perdita situata in una centrale termica a gas che alimenta l'edificio. Sul posto anche i tecnici dell'azienda Acsm Agam che in poco più di un'ora hanno ripristinato il danno.

Le famiglie hanno potuto far ritorno nelle loro abitazioni circa due ore dopo e l'intervento si è concluso senza danni o feriti.

FOTO - Soccorsi in via Oslavia

I soccorsi in via Oslavia (Foto del nostro lettore G. Roncaglia)