A Bovisio Masciago, dopo il maxi incendio divampato nel pomeriggio di sabato 28 ottobre presso il capannone della ditta Cucine Ghezzi, si fa il bilancio dei danni. Anche quelli ambientali. E a rassicurare il cittadino è stato il sindaco Giovanni Sartori. La grande nuvola di fumo grigio che si era alzata dal capannone in fiamme era stata notata a chilometri di distanza e subito erano scattati anche i timori per l'eventuale presenza di inalazioni pericolose.

"Oggi sono stato insieme alla polizia locale sul posto in cui è scoppiato l' incendio nel capannone delle cucine Ghezzi" ha fatto il punto il primo cittadino domenica. "Arpa ha rilevato che i fumi emessi dall'incendio non sono tossici. Quindi da quel punto di vista non sono stati riscontrati problemi per la salute pubblica. Fortunatamente nessuno si è fatto male ma il danno è stato effettivamente molto grosso. Ai proprietari la mia totale solidarietà e quella di tutta l' amministrazione comunale" ha spiegato Sartori.

Da parte di Arpa al momento non sono ancora stati diffusi i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria in seguito al rogo. MonzaToday è in attesa di riceverli.

L'incendio

L'incendio di grosse dimensioni è scoppiato sabato 28 ottobre a Bovisio Masciago, nel capannone adibito a falegnameria di una ditta di cucine. Domenica, dopo una nottata interminabile di lavoro, è proseguita l'opera di spegnimento degli ultimi focolai da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto un capannone di circa 1000 mq.

Per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area sono stati impegnati circa 60 vigili del fuoco con 20 automezzi tra autopompe, autoscale e autobotti. Aiuti arrivati anche da Milano.