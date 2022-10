Monza ha salutato il paladino del parco: i funerali di Matteo Barattieri

Sabato 8 ottobre nella chiesa di San Biagio, a Monza, è stato celebrato il funerale di Matteo Barattieri, l'ambientalista monzese tragicamente scomparso il 25 agosto negli Stati Uniti travolto da un'auto pirata. Una cerimonia che è stata celebrata a distanza di oltre un mese dalla scomparsa a causa delle lungaggini burocratiche connesse al rimpatrio della salma che è arrivata in Italia, a Malpensa, solo giovedì 6 ottobre.

Nella parrocchia di San Biagio la comunità si è stretta attorno all'ambientalista scomparso prematuramente: oltre ai familiari e ai conoscenti di Barattieri erano presenti il sindaco Paolo Pilotto, le guardie ecologiche e volontarie del parco con una delegazione e gli amici. La morte di Matteo Barattieri aveva profondamente colpito la comunità monzese. Classe 1965, Barattieri ad agosto si trovava negli Stati Uniti a Nashville per seguire il concerto del gruppo musicale Blondie del quale era un grandissimo appassionato. Ma negli Usa, Matteo ha trovato anche un tragico destino: un'auto lo ha investito e ucciso per poi allontanarsi. La salma verrà sepolta al cimitero di Biassono.

Chi era Matteo

Era impegnato nella divulgazione, didattica ed educazione nei settori naturalistico ed ambientale. Era autore di diverse pubblicazioni scientifiche in campo ornitologico, ed articoli e libri. Sempre molto seguite le sue visite guidate nel Parco, soprattutto dai più giovani che riusciva a conquistare con i suoi racconti. Grande paladino della difesa della flora e della fauna del grande polmone verde.

Le sue battaglie

Nei mesi scorsi era sceso in campo personalmente per salvare i girini del Parco che rischiavano di morire, e proprio poche settimane fa aveva denunciato l'allestimento dei campi di padel nel prato del Roccolo, mentre tempo prima si era schierato contro il concerto di Bruce Springsteen nel 2023 sul prato della Gerascia. Faceva parte del Comitato per il Parco e la Villa Reale. Matteo Barattieri aveva postato sulla sua pagina Facebook la trasferta negli Stati Uniti e anche quella camminata per raggiungere e ritornare da quel concerto. Come sua abitudine muovendosi a piedi.