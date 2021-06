Ivan, morto in moto a 25 anni: oggi i funerali del giovane limbiatese

Saranno celebrati martedì mattina alle 10.30 a Limbiate, nella chiesa di San Girogio, i funerali di Ivan Leggieri, il 25enne di Limbiate deceduto in seguito a un tragico sinistro due settimane fa. Lo schianto, mentre era in sella alla sua moto, era avvenuto in via Piave quando venerdì 21 maggio la dueruote del ragazzo si era scontrata con un'auto. Troppo gravi le ferite riportate: il 25enne brianzolo era deceduto il giorno dopo in ospedale al Niguarda di Milano dove era giunto in condizioni gravissime.

La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi

Nelle ore successive al drammatico incidente tutta la città si era stretta in un abbraccio virtuale alla famiglia, sperando per la sorte del ragazzo. Solare, generoso e ben voluto da tutti, Ivan aveva moltissimi amici ed era conosciuto a Limbiate, la città in cui viveva. In seguito al decesso la famiglia ha dato il concenso per l'espianto degli organi. Un gesto generoso che consentirà a una parte di Ivan di vivere ancora, nelle vite che potrebbero essere salvate.