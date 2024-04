L'ultimo saluto a Marzio Magni, il 36enne trovato morto nella sua casa

Saranno celebrati oggi, lunedì 22 aprile, i funerali di Marzio Magni il 36enne morto il 7 aprile nella sua casa di Arcore. I funerali verranno celebrati alle 15 nella chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario a Lesmo, il paese d’origine di Marzio dove tutti lo conoscevano.

Il giovane era impiegato come analista di laboratorio in un'azienda chimica del Milanese. A trovare il corpo senza vita erano stati i vicini che hanno subito dato l'allarme. Marzo Magni - che viveva da solo - era a terra, in fondo alle scale che dalla sua abitazione portano all'orto. Fin da subito si era ipotizzato che all’origine della morte ci fosse stato un malore fatale o una caduta accidentale. Era stata disposta l’autopsia.

La salma di Marzio Magni sarà tumulata nel cimitero cittadino.