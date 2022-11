Fuochi d'artificio dall'auto in corsa in Valassina

Fuochi d'artificio da un'auto in corsa. Una scena surreale e pericolosissima quella a cui si sono trovati ad assistere alcuni automobilisti di passaggio. Con la folle bravata che è stata ripresa ed è finita sui social, condivisa sul profilo Instagram di Welcome To Favelas. Un video caricato poche ore fa - che potrebbe però essere stato girato nei giorni scorsi - che ha già superato migliaia di visualizzazioni.

Immagini che riprendono una scena che sembrerebbe girata lungo un tratto della Valassina in Brianza. Meno di trenta secondi in cui si nota una vettura dalla quale, dal lato passeggero, vengono esplosi alcuni fuochi d'artificio verso l'alto. Artifici pirotecnici che si alzano in aria, colorati, per poi lasciarsi dietro una nuvola di fumo denso all'altezza di Desio e Lissone.

In merito all'episodio abbiamo chiesto chiarimenti alle autorità: non risultano al momento essere pervenute segnalazioni nelle scorse ore alla centrale operativa della questura e della polizia stradale.