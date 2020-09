Tre gol del Monza e i fuochi d'artificio (con polemica) per il compleanno di Berlusconi

Tre reti che hanno segnato una vittoria schiacciante nel match contro la Triestina nel secondo turno di Coppa Italia e uno spettacolo pirotecnico che ha incantanto anche i brianzoli lasciando dietro di sè strascichi di luce e polemiche. A suggellare i festeggiamenti per l'84esimo compleanno del patron del Monza, Silvio Berlusconi, insieme alla vittoria della squadra biancorossa ci sono stati anche i fuochi d'artificio che hanno illuminato il cielo sopra Villa San Martino intorno alle 22 di martedì 29 settembre.

L'ex presidente del Consiglio ha festeggiato in Brianza, nella sua villa di Arcore, insieme alla compagna Marta Fascina, in "quarantena" a causa dell'attesa del risultato del tampone a cui si era sottoposto nelle scorse ore dopo il contagio da coronavirus che lo aveva costretto anche a un periodo di ricovero all'ospedale San Raffaele. Il risultato del primo tampone di controllo è stato negativo - come ha spiegato martedì sera l'ad del Monza Adriano Galliani - e per attestare la completa guarigione si attende il secondo test.

Nella residenza brianzola del patron del Monza i festeggiamenti sono andati ugualmente in scena e non sono passati inosservati. Sono stati tanti i cittadini di Arcore, Villasanta e Lesmo che hanno sentito i botti e osservato lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato la notte brianzola. Tanti hanno condiviso la notizia sui social dando vita a una polemica che ha visto alternarsi commenti favorevoli e giudizi contrari all'iniziativa.

FOTO - I fuochi d'artificio sopra Villa San Martino

