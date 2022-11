Fuochi d'artificio nella serata della movida, erano per il compleanno del rapper brianzolo

Un compleanno col botto. Con tanto di fuochi d'artificio. Lo spettacolo pirotecnico andato in scena a Milano, al Giambellino, era per Emis Killa, rapper di Vimercate. Noto al secolo come Emiliano Rudolf Giambelli, Emis Killa è nato il 14 novembre 1989.

"33, Happy birthday to me" dice il cantante in un video girato durante i festeggiamenti e postato sui social. Una festa intima e in compagnia di amici e della fidanzata Martina Bottiglieri. Lo spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti è stato notato in zona domenica sera, poco dopo la mezzanotte.

E a svelare il motivo di quei fuochi era stata la pagina Instagram "Milano Bella da Dio" seguita da 117mila follower. Anche il rapper brianzolo ha postato foto e video della serata di festeggiamenti trascorsa in compagnia.