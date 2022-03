Il furgone senza freno a mano si schianta contro il muro della casa

Il furgone senza freno a mano va da solo e si schianta contro il muro dell'abitazione. Incidente per fortuna senza feriti a Cantù, alle porte del Monzese, martedì pomeriggio.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Como sono intervenuti intorno alle 16.40 del 29 marzo all'interno di una proprietà in via Carlo Cattaneo. Come riporta QuiComo.it, il veicolo, parcheggiato senza freno a mano inserito, ha iniziato a scendere lentamente sulla rampa del cancello di uscita fino a sbattere contro la parete della casa.

Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Cantù per mettere in sicurezza il mezzo e la zona prospicente. Non si segnalano feriti.