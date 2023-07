Furiosa lite in mezzo alla strada sotto gli occhi dei passanti: un uomo in ospedale

Una violenta lite in strada, i soccorsi e ora una doppia denuncia. Un uomo di 46 anni è stato denunciato dalla polizia locale a Bovisio Masciago per lesioni personali e diffamazione. L'episodio - che ha visto l'intervento degli agenti del comando guidati dal comandante Borsotti - risale allo scorso 19 giugno ed è avvenuto in via Marconi.

A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi erano stati alcuni cittadini spaventati per quanto stava accadendo in strada. Secondo quanto ricostruito un uomo di 46 anni avrebbe aggredito un 58enne al culmine di una furiosa lite, facendolo finire in ospedale. Sul posto era intervenuta una ambulanza del 118 che aveva prestato le prime cure al 58enne e lo aveva trasferito in ospedale. Poi sono iniziate le indagini per chiarire quanto accaduto. E la polizia locale al termine degli accertamenti ha denunciato il 46enne per lesioni personali e diffamazione.