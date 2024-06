Il gargoyle sparito dal Duomo e le altre opere riportate d'arte a casa: un anno di operazioni dei carabinieri TPC di Monza

Oltre settanta persone denunciate, 37 delle quali per ricettazione: sorpresi con opere d’arte o pezzi di valore risultati rubati di cui spesso non sapevano indicare la provenienza. Sei soggetti nei guai per furto, tre per scavo clandestino e ancora danneggiamento e illecita esportazione di beni culturali. Sono questi alcuni dei numeri del bilancio dell’attività portata a termine nel 2023 dal Nucleo Carabinieri TPC di Monza che hanno anche individuato 16 persone responsabili del reato di contraffazione di opere d’arte, riuscendo a sottoporre a sequestro 15923 beni antiquariali, archivistici e librari nonché 555 beni archeologici e 590 reperti paleontologici.

“La Lombardia, regione di competenza del Nucleo di Monza è ricca di arte e cultura e ha visto nel corso dell’anno passato, i carabinieri del TPC impiegati non solo in attività repressiva, ma anche e soprattutto in quella preventiva con 25 sopralluoghi per l’accertamento dello stato di sicurezza di musei/biblioteche/archivi, 37 alle aree archeologiche; 142 controlli ad aree tutelate da vincoli paesaggistici / monumentali ed oltre 211 ad esercizi antiquariali e commerciali” spiegano dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza.

Come scovano i furti d’arte i carabinieri del Nucleo TPC di Monza

“Una attività di controllo del mercato, delle attività commerciali, fisse, ambulanti e dell’ormai diffuso mercato online costante; attività che ha visto oltre 2317 beni culturali sottoposti ad accertamento fotografico mediante la comparazione con le informazioni contenute nella banca dati LEONARDO, la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti più grande del mondo e strumento investigativo fondamentale per la tutela del Nostro immenso patrimonio culturale” spiegano dal comando con sede in un luogo ricco di arte e storia: la Reggia di Monza e il parco. Oltre all’impegno in territorio nazionale, molteplici sono stati gli interventi all’estero condotti da personale del Nucleo al fine di aumentare la consapevolezza sulla protezione e prevenzione dei danni al patrimonio storico-culturale. Tra i tanti, si evidenziano il progetto tenutosi in Giordania, sviluppato nell’ambito del gemellaggio europeo “Supporting the Royal Department for Environment Protection and Tourism in enforcing environmental and tourism laws effectively in Jordan”, il progetto tenutosi in Libano denominato “Protect Heritage” - Project to Support Operations in Lebanon on Cultural Heritage ed il progetto tenutosi in Messico, relativo all’assistenza tecnica in materia di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.

Il Nucleo di Monza ha inoltre partecipato per il tramite della task force “Caschi Blu della Cultura” alle attività di recupero e messa in sicurezza di innumerevoli beni librari e archivistici messi a repentaglio dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Emilia Romagna nella primavera dello scorso anno.

Le operazioni più importanti del 2023

Tra le operazioni più significative del 2023 c’è stata la restituzione alla Parrocchia di San Bernardo di Lainate (MI), frazione Barbaiana, del dipinto realizzato con la tecnica dell’olio su tela da un autore ignoto, risalente al XVIII secolo e raffigurante compianto sul Cristo morto, che era stato rubato più di venti anni fa da un transetto laterale della Chiesa. Il vuoto lasciato verrà così colmato dopo oltre 20 anni così che i fedeli e tutti i cittadini potranno tornare ad ammirare quel compianto, parte integrante della Parrocchia e di quella intera comunità. Questo risultato è stato possibile grazie ai quotidiani controlli dei siti di e-commerce e delle maggiori case d’aste da parte del personale del Nucleo TPC di Monza che una volta individuata l’opera e grazie alla consultazione della Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, l’ha comparata con le immagini in essa presenti scoprendo come il Compianto fosse proprio quello oggetto del furto denunciato nella mattina del lontano 27 marzo 2001.

E ancora la restituzione nelle mani dell’Ambasciatrice di Grecia in Italia, S.E. Eleni Sourani, di cinque monete databili tra il V e il I secolo a.C. provenienti dall’Antica Grecia, che erano state individuate dai Carabinieri del Nucleo TPC di Monza durante i controlli dei siti di e-commerce. Le monete costituiscono una testimonianza diretta e tangibile dell’arte, della cultura e dell’economia del mondo greco antico, in un arco cronologico che copre sia il periodo “classico” (V secolo d.C.) che quello ellenistico (IV -II secolo a.C.) e che vede la creazione e poi la diffusione di modelli artistici e culturali che hanno profondamente influenzato l’intero bacino del Mediterraneo e tutta l’Europa fino ai giorni nostri.

Poi la restituzione allo Stato, per il tramite della SABAP Cremona, Lodi e Mantova di oltre mille reperti di natura archeologica e altri beni culturali: manufatti in ceramica e in piombo, fibule, chiavi, spille ed anelli, ma anche tendi arco e pendenti apotropaici, che possono essere inquadrati in un ampio orizzonte cronologico che va dall’età protostorica (V sec a.C.) all’età romana sino al XX secolo.

Il gargoyle del Duomo di Milano tornato a casa

I carabinieri del Nucleo Tpc di Monza hanno portato a termine anche la restituzione di un doccione al Duomo di Milano, meglio noto con il nome di gargoyle. I doccioni rappresentano creature di forme e caratteristiche varie e sono elementi architettonici impiegati nelle cattedrali gotiche e realizzati per convogliare le acque piovane in assenza dei pluviali allontanando così l’acqua dalla cattedrale stessa. Il gargoyle sequestrato raffigura un dragone alato, appartenente al complesso monumentale del Duomo, pezzo caduto da una delle guglie del Duomo di Milano a seguito dei bombardamenti che danneggiarono la cattedrale, e non solo, nel 1943. Il bene culturale è risultato di provenienza delittuosa perché venduto, in violazione di quanto stabilito dalla normativa in materia di alienazione di beni culturali, da una galleria d’arte meneghina il cui rappresentante aveva esportato illecitamente il bene all’estero presentandolo ad un ufficio esportazione per ottenere il certificato di libera circolazione, rilasciando dichiarazioni non veritiere e soprattutto affermando che il doccione non fosse il risultato di un distacco e che provenisse dal Nord Europa, pur consapevole della reale natura e provenienza del bene stesso.

Le indagini e gli accertamenti, condotti dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza insieme agli esperti della Veneranda Fabbrica del Duomo e coordinati dall’Autorità Giudiziaria di Milano, hanno permesso di rintracciare il doccione presso un restauratore nei Paesi Bassi dove, una volta completato il restauro, sarebbe poi dovuto andare in esposizione per la vendita ad una fiera antiquaria. Infatti, anche mediante l’esecuzione di un ordine europeo di indagine e della conseguente emissione del certificato di congelamento per l’esecuzione nei Paesi dell’unione Europea per la successiva confisca del bene culturale e la sua restituzione all’avente diritto, con il coordinamento di EUROJUST, il collaterale organo di Polizia Nazionale olandese ha collaborato alla ricostruzione del viaggio che il doccione aveva effettuato in Europa partendo dall’Italia per poi giungere in Belgio dopo una breve sosta anche in Olanda. L’attività dei Carabinieri del TPC di Monza ha permesso inoltre di ripercorrere le cessioni che dal secondo dopoguerra in poi si sono susseguite sino ai giorni nostri, appurando come il titolare del diritto di proprietà sul doccione fosse ancora oggi la Veneranda Fabbrica del Duomo, a cui viene così restituito il dragone alato.