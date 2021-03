Ladri scatenati (a caccia di iniettori), razzia di furti nelle auto parcheggiate in strada

Ladri di iniettori ad Agrate Brianza. Questa mattina, venerdì 5 marzo, tre automobilisti che avevano parcheggiato l’auto in strada hanno trovato la triste sorpresa. Oltre ai classici vetri in frantumi i ladri hanno aperto il cofano per rubare anche gli iniettori. Lasciando, in questo modo, gli automobilisti in panne.

Uno strano furto quello compiuto ad Agrate. Il fatto, dopo essere stato denunciato alle forze dell’ordine, è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook di “Sei di Agrate Brianza se…”. Uno dei proprietari che ha subito il furto, in via Verdi, ha pubblicato le foto chiedendo se quanto a lui accaduto fosse successo ad altre persone.

Un episodio che, peraltro, era capitato anche in passato: ladri di iniettori per le vie della città. Immediata la replica: un utente ha spiegato che la mattina presso la caserma dei carabinieri di Agrate alle 8 c’erano già tre persone in coda a denunciare il medesimo furto.

Anche a Monza razzia di auto lasciate in strada. Sempre la stessa prassi: finestrini in frantumi per rubare qualcosa di valore, ma il più delle volte i ladri non portano via nulla.

Il fatto, raccontato sulla pagina Facebook “Sei di Sanfru se…” è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì in via Martiri di Belfiore. Negli ultimi giorni il quartiere è stato preso di mira:auto vandalizzate anche nelle vie Montanari, Ugo Bassi e della Novella.