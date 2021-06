Furti nei negozi: i ladri scappano ma vengono rintracciati dai carabinieri

Aveva rubato 200 euro dalla cassa di un negozio del paese e poi era scappato in bicicletta, facendo perdere le sue tracce. Solo grazie al sistema di telecamere presenti in paese i carabinieri della stazione di Villasanta sono riusciti a risalire a quel giovane che venerdì 18 giugno aveva rubato 200 euro dalla cassa di un negozio di via Cavour.

Attraverso l’analisi delle immagini e al termine degli accertamenti i militari sono riusciti a risalire al ladro, un 32 enne italiano censito in banca dati. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto.

Non è andata bene anche ad un altro ladro autore di una rapina impropria ad Arcore all’interno di un negozio di articoli per la casa in via Papini.

Il ladro, un uomo di 41 anni del posto, era stato sorpreso a nascondere alcuni prodotti all’interno del suo marsupio. L’uomo era comunque riuscito a scappare spintonando la commessa che, fortunatamente, non aveva riportato ferite. Il ladro è stato rintracciato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Monza che lo hanno denunciato in stato di libertà per rapina impropria.