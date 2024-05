Raffica di furti e truffe nei parcheggi dei supermercati di Monza: ecco come agiscono i ladri

Sos tentativi di furti e di truffe nei parcheggi dei supermercati monzesi. La denuncia, e l’avviso a prestare attenzione, arriva dal gruppo Controllo di Vicinato di Monza che negli ultimi giorni sta raccogliendo le segnalazioni di cittadini che hanno rischiato (e qualcuno ci è cascato) nella truffa della monetina caduta.

“La dinamica è sempre la stessa - spiega a MonzaToday Roberto Civati, referente del gruppo Controllo di Vicinato -. I due malviventi prendono di mira il cliente: il più delle volte si tratta di una persona sola e anziana. Lo seguono e quando si reca nel parcheggio per scaricare la spesa mettano a segno il colpo. Attendono che il cliente riponga la spesa e riporti il carrello; nel frattempo fanno cadere una moneta e lo avvisano che ha perso dei soldi. Neanche il tempo di abbassarsi a prendere la moneta che il complice rapidamente prende la borsa lasciata sul sedile e tutto quello che è disponibile a facile portata”.

Una dinamica che negli ultimi giorni si sta ripetendo in diversi parcheggi dei supermercati della città. Civati allerta i cittadini, soprattutto i più fragili, a prestare massima attenzione. Oltre alla trufa della monetina è molto diffusa anche quella della gomma sgonfia. “Vittima e luogo sono sempre gli stessi - prosegue -. I parcheggi del supermercato e del centro commerciale. Individuata la vittima viene sgonfiata la ruota e non appena la persona mette in moto e si rende conto che c’è un problema, spegne e scende dall’auto. Ma proprio in quel momento arrivano i furfanti che in un batter d’occhio gli rubano la borsa e quello che trovano sul sedile”.