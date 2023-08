La via di Monza presa di mira dai ladri acrobati: in pochi giorni svaligiati numerosi appartamenti

Da una settimana la via Vasari è stata presa di mira dai ladri. Diversi appartamenti sono stati svuotati. In un appartamento c’era anche il gatto di famiglia che la mattina è stato trovato morto nel cortile. “Il primo furto è avvenuto nella serata di sabato 5 agosto, intorno alle 23 - racconta una residente a MonzaToday -. I ladri hanno rubato negli appartamenti al primo e al secondo piano di una palazzina di via Vasari. Mercoledì 9 agosto sono tornati, questa volta di notte verso la 1.20, e hanno svaligiato gli appartamenti del terzo e quarto piano dove, peraltro, c’era anche il gatto. La mattina abbiamo trovato il micio morto nel cortile. Naturalmente non abbiamo le prove per incolpare i ladri, ma un forte sospetto che l’animale possa essere stato scaraventato giù dal balcone. Oppure, spaventato dall’arrivo degli estranei, nel tentativo di scappare sia caduto dal balcone o dalla finestra”.

La tecnica dei furti, sia il sabato sera sia il mercoledì notte, sarebbe la stessa: i ladri scavalcano il cancello, smontano le lampade del giardino e poi si arrampicano raggiungendo facilmente gli appartamenti. A quanto pare non si preoccuperebbero troppo neppure dei sistemi d’allarme che sono molto abili a disattivare. “Mi hanno rubato solo i contanti - racconta una delle vittime a MonzaToday -. Oltre a piccoli monili d’oro che avevo in casa”. I residenti hanno immediatamente denunciato l’episodio e le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per risale ai ladri d’appartamento.

Intanto riproponiamo l’invito che pochi giorni fa l’assessore alla Sicurezza, Ambrogio Moccia, aveva fatto ai monzesi. "La sicurezza non va in vacanza - aveva dichiarato -. Non giratevi dall’altra parte se notate qualcosa di strano o di sospetto. Avvertite subito le forze dell’ordine per la vostra sicurezza e per quella dei vostri vicini”.