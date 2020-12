Usmate Velate, rubati gli addobbi dell’albero di Natale fuori dal comune

Gli alberi di Natale e gli addobbi festivi non erano lì nemmeno da un giorno quando qualcuno ha pensato di rubarli. A distanza di sole ventiquattro ore dalla collocazione all’esterno del municipio, nella mattinata di martedì 8 dicembre a Usmate Velate si è registrato il furto di alcune installazioni natalizie poste sotto l’albero di Natale in piazza del Comune.

“Siamo molto amareggiati per quanto è avvenuto – commenta il Sindaco Lisa Mandelli – Non ce lo aspettavamo, soprattutto perché anch’esse, come l’albero, volevano essere segnali di speranza in tempi di buio. Purtroppo è un gesto vile, senza giustificazioni e senza spiegazioni. Nelle prossime ore, come preannunciato, posizioneremo all’esterno del Municipio e di Villa Scaccabarozzi le due cassette per spedire le lettere a Babbo Natale. Mi auguro che nessuno si permetta di rovinare non un semplice contenitore, ma uno strumento che permette ai bambini di continuare a sognare anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo”.

Nelle prossime ore, anche in collaborazione con gli agenti di Polizia Locale, verranno visionate le immagini delle video-camere presenti in zona nel tentativo di individuare l’autore (o gli autori) del gesto.