Quando i ladri entrano in casa suona l'allarme e intanto rubano nell'appartamento del vicino

Non si sono per nulla fatti intimorire dall’allarme, e quando è scattato hanno messo a soqquadro i cassetti e nel frattempo hanno rubato anche nell’appartamento del vicino. Barlassina ancora presa di mira dai ladri. Il piccolo comune della Brianza che nelle ultime settimane è stato più volte visitato dalla banda bassotti, torna di nuovo ad essere il bersaglio dei ladri.

Il fatto è stato denunciato non solo ai carabinieri, ma anche sui social. Sul gruppo Facebook di Claudio Trenta, il pensionato salito alla ribalta delle cronache internazionali per essere stato multato dopo aver riparato una buca lungo un passaggio pedonale. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 17 novembre. Erano circa le 18.30 quando i malviventi sono entrati in un appartamento di via De Sanctis, la strada che divide Barlassina da Camnago, frazione di Lentate sul Seveso.

Secondo il racconto delle vittima, riportato sulla pagina Facebook “Succede a Barlassina e dintorni (ditelo a Trenta)” ormai diventata punto di riferimento per i cittadini di Barlassina che vogliono segnalare notizie o disservizi, i ladri sarebbero entrati in casa ma l’allarme è subito scattato. Sono comunque riusciti ad aprire i cassetti e sarebbero stati visti anche fuggire. “Mentre suonava il mio antifurto hanno rubato anche nella casa di fronte”, si legge sul post di Trenta.

Barlassina nelle ultime settimane è stata più volte presa di mira dai ladri. L’ultimo episodio giovedì 16 novembre quando tre persone si sono introdotte la sera nel giardino di una villetta: a dare l’allarme i vicini di casa. Ad ottobre si erano verificati 3 furti in pochissimi giorni. La prima vittima era stata proprio Claudio Trenta. I ladri avevano agito in pieno giorno quando in casa c’era solo Ubaldo, il grande boxer di famiglia. I ladri avevano chiuso il cane in cucina e avevano messo a soqquadro l’appartamento. Poi un furto in via Parini, sempre verso l’ora di cena. I ladri si erano calati dal tetto ma in casa hanno trovato il figlio dei proprietari che sentendo i rumori ha dato l’allarme facendoli fuggire. Poi ancora un furto in via Manara quando la casa era vuota e i malviventi hanno così potuto agire indisturbati. L’anno scorso a Barlassina sono stati messi a segno 35 colpi.