I ladri amanti del verde che rubano gli attrezzi dell'orto e gli irrigatori

Brutta sorpresa per i pensionati con il pollice verde che curano l’orto nell’area del Cral all’interno dell’ex Macello. Ladri con il pollice verde hanno fatto razzia: si sono portati via gli irrigatori e gli attrezzi per zappare e coltivare la terra.

Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio. “Sono entrati indisturbati nell’area di via Mentana e si sono portati via gli attrezzi - racconta a MonzaToday Giovanni Romani, referente del Cral del Comune di Monza -. La mattina, quando i nostri soci che si occupano dell’orto sono arrivati, hanno trovato l’amara sorpresa. Erano dispiaciuti, non solo per l’ennesimo danno subito, ma anche perché proprio da ieri avrebbero avviato un interessante progetto di orto didattico. Avrebbe insegnato piccole nozioni di giardinaggio ai bambini”.

Ma i ladri hanno mandato in fumo il progetto. “Mi auguro che il comune di Monza intervenga velocemente - aggiunge Romano -. I furti, questo è solo uno dei tanti, avvengono per la mancanza di luce. Abbiamo già sollecitato gli uffici comunali e alcuni assessori a intervenire e a riaccendere l’impianto di illuminazione: è da mesi che le lampade vanno sostituite”.

Alcune settimane fa a far visita al Cral erano stati i vandali che avevano preso di mira i muri della sede imbrattandoli con tag e scritte. “Riaccendete le luci - ribadisce Romano -. In questo modo anche noi potremo organizzare, soprattutto in questa bella stagione, momenti ricreativi e di aggregazione. Un mezzo anche per tenere lontani vandali, ladri e persone malintenzionate che spesso la sera bivaccano all’interno dell’ex Macello”.