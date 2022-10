Esce per andare al lavoro e trova l'auto devastata: "Tutto per rubare un cavo usb"

Non erano ancora le 8 e la giornata doveva ancora iniziare. Ma quando è uscito per andare a lavoro e si è diretto verso l'auto che aveva paercheggiato a pochi passi da casa la sera prima, ha trovato una brutta sorpresa. Finestrino rotto, vetri ovunque nell'abitacolo e scomparti rovesciati: qualcuno aveva danneggiato e rovistato nella sua auto, alla ricerca di qualcosa da portare via.

E' successo a Barlassina, nella nottata tra mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre. A finire nel mirino di qualche vandalo o malintenzionato è stata una Opel Corsa parcheggiata vicino alla casetta dell'acqua in via Eugenio Montale.

"Insieme alla mia ne hano danneggiata anche un'altra. Tutto questo per un cavo di ricarica del telefono, unica cosa sparita" ha commentato con amarezza il proprietario che ora si ritrova alle prese con un danno di circa 200 euro. "Mi sono accorto la mattina raggiungendo la macchina per andare al lavoro" racconta a MonzaToday. "In quel parcheggio hanno riservato lo stesso trattamento ad altre 2 auto. Mi hanno riferito che altre macchine nella zona in altre vie, sono state danneggiate allo stesso modo" aggiunge.

Il proprietario ha sporto denuncia in seguito all'episodio nella speranza che il responsabile possa essere individuato magari anche attraverso le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza e che l'attenzione resti alta. "Hanno cercato ovunque qualcosa da portarsi via, si sono accontentati di portare via un cavo usb".