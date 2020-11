Con un cavo agganciato a camion sradicano bancomat, colpo alla Coop di Muggiò

Colpo al bancomat situato all'interno del centro commerciale della Coop di Muggiò, in viale della Repubblica. All'alba di lunedì 24 novembre i malviventi hanno assaltato lo sportello per il prelievo di contante situato all'interno del punto vendita. Per sradicare il dispositivo e spostarlo hanno utilizzato un cavo d'accaio collegato a un camion.

Dopo il colpo - avvenuto alle cinque di mattina - sono fuggiti via, riuscendo a mettere le mani su circa 2mila euro in contanti. Il dispositivo invece è stato poi rinvenuto, vuoto, lungo la Milano-Meda a bordo strada.

Sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i primi sopralluoghi per ricostruire le fasi del furto e identificare i responsabili.