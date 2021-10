Il ladro che sfonda la porta del bar mentre suonano le campane e ruba aranciata

Mentre le campane rintoccavano, suonando lo scoccar dell'ora, sabato sera, ha approfittato del sottofondo e del rumore per coprire le sue "tracce". Ed è entrato in azione.

Un vetro in frantumi, un bottino fatto da tre bottiglie di bibite rubate per un valore forse di meno di cinque euro e tutto intorno tracce di sangue. Probabilmente quello perso dal ladrofuggito che si sarebbe ferito con i vetri.

Il furto al bar dell'oratorio

In seguito al furto, avvenuto intorno alle 21, al bar dell'oratorio "San Giuseppe" presso la parrocchia dell'Assunta, a Besana Brianza, in via Carducci, nei locali della struttura, sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina che hanno effettuato un sopralluogo. Dopo il furto il responsabile sarebbe fuggito via velocemente, portando via tre bibite: aranciata, pompelmo e limonata. Dietro di sé invece avrebbe lasciato una scia di sangue, tracce ematiche che avrebbe perso ferendosi dopo aver infranto il vetro della porta per entrare nel bar. Indagini in corso.