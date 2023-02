Donna va in comando dalla polizia locale e fuori intanto le rubano la bici

Ha parcheggiato la sua bicicletta legandola a un palo, davanti al comando di polizia locale, in via Marsala, a Monza. Ed è entrata per sbrigare alcune incombenze presso l'ufficio di polizia giudiziaria. Quando è uscita però non l'ha più trovata. Qualcuno in pochi istanti l'aveva portata via.

Ma il furto, consumato davanti al comando della polizia locale, non è rimasto impunito. In pochi istanti, raccolta la denuncia di furto della donna, gli agenti hanno avviato le indagini. A consegnare alla polizia locale il volto del responsabile sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'area che hanno immortalato un uomo mentre scendeva dalla sua auto, tranciava la catena della bici e saliva a bordo pedalando fino al supermercato lì vicino.

Il ladro poi è sceso dalla sella, ha assicurato la bici a un palo con un'altra catena e si è allontanato forse con l'intento di tornare a recuperarla più tardi. L'uomo è stato identificato e rintracciato e a casa sua sono andati a bussare gli agenti che hanno rinvenuto la tronchese a ricevuto la confessione del furto. Nella sua disponibilità sono state trovate altre tre biciclette. Residente a Monza, è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione.