Bicicletta rubata a un monzese disabile, la ritrova grazie al post sui social della polizia locale

La polizia locale di Monza trova il "triciclo" abbandonato in un giardinetto, e posta la foto sul gruppo Facebook riservato alle biciclette rubate in città

Senza quel triciclo per lui la vita sarebbe diventata più complicata. Poi, grazie ai social, ritrova quel mezzo che pensava fosse ormai perduto per sempre.

Una storia a lieto fine quella che vede protagonista un monzese disabile di 46 anni. All’uomo all’inizio di marzo era stata rubata quella bicicletta a 3 ruote che gli permetteva di muoversi autonomamente per la città.

Gli agenti la trovano in un giardinetto e la postano sui social

Una bicicletta che nel frattempo gli agenti della polizia locale di Monza hanno trovato abbandonata in un parchetto di via Umbria. Immediata la segnalazione sui social, sulla pagina Facebook @bicicletteritrovateamonza, dove vengono postate le immagini delle bici ritrovate dalla polizia locale di Monza.

Alcuni amici avvisano l’uomo del ritrovamento del suo mezzo. Rincuorato si presenta il giorno stesso al comando della polizia locale, e dopo aver descritto dettagliatamente il suo "triciclo" blu gli agenti glielo restituiscono.

Una storia a lieto fine per l’uomo con serie diffocoltà motorie, anche se nella maggior parte dei furti di biciclette il mezzo non sempre viene ritrovato, e quando gli agenti lo ritrovano non sempre riescono a restituirlo al legittimo proprietario.

Tante le biciclette ritrovate, pochissime quelle restituite al proprietario

Numeri alla mano in due anni dall’apertura della pagina Facebook @bicicletteritrovatemonza inaugurata nell’aprile del 2019 la polizia locale ha pubblicato le foto di 67 biciclette ritrovate in città e molto probabilmente sottratte ai legittimi proprietari, ma solo 6 sono state restituite.

“La tecnologia arriva così in aiuto per contrastare l’odioso fenomeno dei furti delle biciclette – commenta l’assessore alla Sicurezza Federico Arena -. In questo modo proviamo a contrastare i furti e la ricettazione perché altrimenti risalire ai proprietari delle bici rubate risulta molto difficile. È importante tenere alta l'attenzione su un fenomeno purtroppo crescente che riguarda tutte le città dove l'uso della bicicletta è molto diffuso”.