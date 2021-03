Monza, le rubano la borsa dall'auto mentre è ferma nel parcheggio e chiama la polizia

Era ferma, in un parcheggio, con la sua auto quando qualcuno si è avvicinato e le ha portato via la borsa. E' successo martedì pomeriggio a Monza, in via Besozzo.

La chiamata di richiesta di intervento è scattata alle 17.30 e all'incrocio con via Buonarroti in pochi istanti sono arrivati i poliziotti della Questura di Monza. La vittima - una donna - ha raccontato agli agenti l'accaduto e ha spiegato che mentre era ferma nel parcheggio le è stata rubata la borsa che si trovava sul sedile anteriore della vettura. Il personale in servizio ha avviato immediatamente gli accertamenti per rintracciare il responsabile e gli eventuali complici.

Nella serata di martedì poi i poliziotti sono intervenuti in via Raiberti dove era stata segnalata la presenza di un giovane vicino a una moto. Gli agenti hanno controllato il mezzo che non presentava segni di effrazione: addosso al ragazzo invece è stato trovato un taglierino ed è scattata una denuncia.