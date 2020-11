Ladro ruba monetine in chiesa e fa razzia dalla casa del parroco: arrestato

E' entrato in chiesa e ha rubato le monetine delle offerte dopo aver razziato la casa del parroco. Nella mattinata di mercoledì a Sulbiate è finito in manette un marocchino di 31 anni, arrestato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate nei pressi della parrocchia di Sant’Antonino Martire in Brentana.

L’Il 31enne quando ha visto arrivare gli uomini in divisa ha tentato una precipitosa fuga ma è stato poi bloccato: nei due zaini che aveva con sè sono stati trovati alcuni alimenti, un computer, un cellulare e un orologio. Il bottino era stato prelevato dalla casa del parroco dove il ladro era riuscito a introdursi forzando una finestra. Poi dall'appartamento del religioso, grazie a una porta comunicante che dalla casa parrocchiale portava in chiesa, era riuscito ad accedere al luogo di culto.

Per il 31enne sono così scattate le manette con l’accusa di furto aggravato.