Cercano di rubare il defibrillatore, un volantario del soccorso sventa il furto

Probabilmente non si sono resi conti neppure della gravità del gesto che stavano per compiere: rubare il defibrillatore posizionato in piazza. Poi non appena un uomo, sentito scattare l'antifurto, è uscito dal negozio e ha dato l'allarme se la sono data a gambe levate.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, ad Arcore in piazza Pertini. "Ero in cartoleria per alcuni acquisti quando ho sentito suonare un allarme - racconta Roberto Manzato a MonzaToday -. Sono subito uscito e ho visto che c'erano alcuni ragazzini che fuggivano. Li ho inseguiti e dopo pochi metri ho trovato il defibrillatore a terra e il totem che lo conteneva aperto".

Manzato ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Arcore. "È un gesto molto grave - aggiunge Manzato -. Sono volontario in un'associazione che si occupa del soccorso sanitario e conosco l'importanza di un defibrillatore soprattutto posizionato in uno spazio pubblico: salva vite".

Adesso spetterà agli agenti della polizia locale di Arcore cercare di risalire agli autori del deplorevole gesto.