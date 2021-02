Un furto e un tentato colpo a due supermercati: ladri in fuga con il cibo

Un tentato furto e un colpo con un bottino di poche centinaia di euro di prodotti alimentari. I ladri tra domenica e lunedì in Brianza hanno puntato a due diversi supermercati, tutti nel raggio di poco più di un chilometro.

Il tentato furto a Usmate

Il primo episodio si è verificato a Usmate Velate, presso Il Gigante di via Vivaldi. I malviventi avrebbero tentato di accedere al magazzino forzando un'entrata senza riuscire nell'intento. Poi la fuga precipitosa senza nulla tra le mani. Sul tentato furto indagano ora i carabinieri della stazione di Arcore a cui è stato denunciato il fatto: elementi utili agli accertamenti potranno arrivare anche dalla visione delle immagini delle telecamere di sicurezza.

La "spaccata" coi carrelli e il furto

La notte seguente invece a Carnate ignoti sono riusciti a introdursi all'interno del supermercato Eurospin a Carnate, infrangendo una vetrata. Per guadagnarsi l'accesso al punto vendita di via Gramsci i ladri potrebbero aver utilizzato i carrelli della spesa, senza però riempirli. Una volta tra le corsie del supermercato infatti hanno prelevato velocemente alcuni generi alimentari dagli scaffali per poi fuggire via con un bottino di un centinaio di euro in prodotti. Indagini in corso: in questo caso a procedere sono i carabinieri della compagnia di Vimercate.