"Siamo poliziotti, a casa sua c'è stato un furto" e derubano anziana di 83 anni a Monza

Dopo il furto nell'abitazione, in via Amendola, sono arrivati i poliziotti (veri) e hanno avviato le indagini. Diverse le segnalazioni di episodi simili giunte in questi giorni in Questura

"Signora siamo dei poliziotti: c'è stato un furto". E' bastata questa frase - pronunciata da due sconosciuti che si presentavano come appartenenti alle forze dell'ordine - a convincere una donna di 83 anni, monzese, ad aprire la porta ai due malintenzionati. Anzichè tutelarla dai ladri però i due si sono allontanati dall'appartamento - in via Amendola - con il portafogli della donna, contenente alcune centinaia di euro e dei gioielli.

E dopo la fuga dei due truffatori nell'abitazione martedì mattina sono intervenuti i poliziotti, quelli veri. La vittima ha raccontato che poco prima i due uomini si erano presentati nell'abitazione con la scusa di verificare la presenza dei ladri, facendole credere - mettendo un po' in disordine la casa - che avesse ricevuto la visita dei topi d'appartamento. Quando i due le hanno chiesto di mostrare i gioielli per verificare eventuali ammanchi poi la "maschera" dei finti poliziotti è caduta e i malintenzionati si sono allontanati con il bottino. Ora indagano gli agenti della Questura di Monza.

Negli ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni giunte alla centrale operativa della Questura riguardo a tentativi di raggiro ai danni di anziani: da via Montevecchia assicurano che tutte le chiamate e le richieste di intervento vengono prese in considerazione e in diversi casi le truffe non sono andate a buon fine proprio perchè le vittime avrebbero allertato i poliziotti. Come avvenuto nel caso della truffa della nipote, con le chiamate effettuate alle persone anziane con la scusa di chiedere denaro per aiutare una nipote in ospedale. L'invito è sempre a segnalare eventuali sospetti o finti addetti alle forze dell'ordine, chiamando il 112.