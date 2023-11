Assalto al furgone a Cavenago armati di flessibile e col volto coperto: furto di sigarette

Un agguato in pieno giorno, a volto coperto e armati di flessibile e di manganello. A Cavenago Brianza martedì mattina una banda di malviventi - due persone almeno - è entrata in azione, colpendo un furgone con un carico di componenti per le sigarette elettroniche. L'addetto alle consegne ha accostato in via Roma, vicino a un bar dove doveva effettuare la sosta e lo scarico della merce. Mentre è sceso dal mezzo ed è entrato nell'esercizio, qualcuno ha aperto il portellone del mezzo, forzandolo e mettendo le mani sul carico.

Secondo quanto ricostruito almeno due persone, con il volto travisato da un passamontagna, avrebbero aperto il portellone del mezzo da lavoro con un flessibile. Al suo ritorno l'addetto si è trovato faccia a faccia con i malviventi che lo hanno minacciato con un manganello prima di fuggire via con il bottino a bordo di un'auto parcheggiata poco distante. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Vimercate che ora indagano sul furto.