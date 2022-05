I ladri che rubavano in 26 secondi e le officine amiche per far sparire i pezzi

Otto secondi per forzare la portiera. Altri diciotto per mettere in moto. Poco più di un minuto in totale per entrare in azione, colpire e sparire. Lasciando, però, qualche traccia dietro di loro. Due uomini - un 51enne di Bollate e un 53enne di Muggiò - sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Monza per furto aggravato.

I due, entrambi con precedenti, sono accusati di aver messo a segno una serie di colpi tra ottobre e gennaio scorso facendo sparire sette furgoni o camion cassonati. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, guidata da Saverio Sica e Antonio Belardo, sono partite proprio a fine ottobre, quando il 51enne e il 53enne avrebbero rubato un mezzo da Sesto San Giovanni, senza accorgersi però che sulla loro testa c'era una telecamera di sicurezza.

Analizzando le immagini, i militari sono riusciti a "isolare" due macchine che avevano effettuato una serie di passaggi in zona poco prima del blitz e da lì sono arrivati ai due. Il loro modus operandi era collaudato, schematizzato quasi in maniera ossessiva. Su due auto diverse, i presunti ladri uscivano di casa e andavano in giro tra Sesto, il Milanese e la bassa Brianza alla ricerca del bottino. Una volta individuato il furgone, il 51enne parcheggiava la macchina, si avvicinava al mezzo e con uno "spadino" apriva la portiera in meno di 10 secondi. A quel punto alzava il cofano motore e con una centralina, in neanche venti secondi, metteva in moto e spariva. Per un paio di giorni, stando a quanto accertato dagli investigatori, furgoni e camion rubati venivano poi lasciati parcheggiati in strada a Cinisello per essere certi che nessuno li stesse in qualche modo seguendo. Alla fine quegli stessi mezzi venivano portati ad autodemolitori compiacenti - due in zona Comasina sono indagati per ricettazione - che li cannibalizzavano e vendevano i pezzi.

Con questo copione, il 51enne e il 53enne avrebbero messo a segno almeno sette colpi. L'ultimo a gennaio, quando il più giovane è stato arrestato in flagranza subito dopo aver rubato un mezzo in viale Scarampo, in zona Citylife a Milano. Dopo le manette, l'uomo era stato messo ai domiciliari e ad aprile era finito in una storia di droga che gli era costata un altro arresto. Adesso, con l'ordinanza richiesta dalla procura di Monza, per lui e il complice si sono aperte le porte del carcere.