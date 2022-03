Vede i ladri nella villa e li mette in fuga, furto sventato grazie alla vicina

Ha visto delle persone, al buio, all'alba, nel giardino di una villa e ha subito capito che si trattava di ladri. E ha provato a fermarli.

A urlare contro ai malviventi per ferli desistere e a dare l'allarme, alle sei di domenica mattina, è stata una donna - moglie di un carabinieri in servizio presso la compagnia dell'Arma di Seregno - che ha visto due malviventi che si erano introdotti all'interno di una villa di Carate Brianza. Dopo aver allertato la centrale operativa, la donna, 46 anni, si è messa di corsa a piedi al loro inseguimento.

I ladri, ormai scoperti, hanno cercato di portar via quello che hanno trovato e sono riusciti così a prendere una bicicletta elettrica e una mountain-bike e darsi alla fuga. Proprio mentre cercavano di allontanarsi, è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Carate Brianza che ha intercettato i due ladri. I due hanno abbandonato i mezzi - del valore di circa tremila euro - e sono fuggiti via nei boschi. Le bici sono state recuperate e restituite ai proprietari. Per sventare il furto è stato determinate il coraggio della vicina di casa.