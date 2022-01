Rubano un monopattino a un uomo in pieno giorno: inseguiti e arrestati

Hanno approfittato di un attimo di distrazione del proprietario e hanno rubato un monopattino elettrico del valore di cinquecento euro a un benzinaio. Ma i due ladri, due cittadini marocchini di 21 e 22 anni, non sono riusciti ad andare molto lontano: sono stati inseguiti e bloccati dai carabinieri che li hanno arrestati.

E' successo nei giorni scorsi a Concorezzo, in Brianza. E gli autori del furto sono entrati in azione in pieno giorno. Dopo essersi visto portar via il proprio mezzo il proprietario ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha contattato la centrale operativa. Sul posto è giunta una pattuglia dell'Arma che è riuscita a individuare e bloccare i ladri. Uno dei due ragazzi nel vano tentativo di allontanarsi e sottrarsi al controllo si è scagliato contro uno dei militari procurandogli una lesione al polso. CPer i due sono scattate le manette e dovranno rispondere di concorso in furto e resistenza a pubblico ufficiale.

I due in seguito alla convalida dell’arresto e all'udienza con rito direttissimo sono stati rimessi in libertà con il divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza.