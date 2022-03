A ottobre gli smontano l'auto per i pezzi di ricambio, ieri gli rubano il paraurti: "Siamo nel Bronx"

Non ha pace il professionista monzese che parcheggia l'auto aziendale a Triante. Ad ottobre i ladri nella notte gli avevano praticamente smontato la sua Audi Q5. In quell'occasione gli avevano portato via il paraurti anteriore, con tutto il sistema elettronico dei sensori di parcheggio e di distanza, la griglia che copre il radiatore, i due fanali full led, il cruscotto, con la plancia e con tutta la parte elettronica perfettamente smontato.

Stanotte, invece, è stata la volta del paraurti anteriore. "Non ho parole - racconta a MonzaToday il proprietario -. Dopo la brutta esperienza di ottobre cerco di parcheggiare l'auto in strade illuminate e trafficate". L'uomo, ieri sera, tornato dal lavoro ha trovato un posto libero in via Monte Cervino all'incrocio con via Valsugana. Stamattina di buon'ora è andato a prendere l'auto per una trasferta fuori regione quando si è trovato la sorpresa. "Non è possibile, sembra di vivere nel Bronx, eppure Triante è un quartiere residenziale - aggiunge -. Non sono stato l'unico ad essere preso di mira. Stanotte i ladri hanno smontato i 4 pneumatici anche a un'altra Audi posteggiata nel rione".

L'altra auto vandalizzata

Immediata la denuncia ai carabinieri, ma è grande l'amarezza e lo sconforto. Dopo l'ultimo furto il monzese aveva fatto installare un antifurto ma, a quanto pare, essendo l'auto parcheggiata lontano dalle abitazioni nessuno ha sentito, e quindi i ladri hanno potuto lavorare indisturbati. "L'altra volta il danno è stato molto più grave - aggiunge -. Ho dovuto attendere 3 mesi per riavere l'auto. L'ho ritirata all'inizio dell'anno e adesso sono al punto da capo. La concessionaria mi ha detto che entro 2 settimane dovrei riaverla. Le forze dell'ordine mi hanno riferito che purtroppo c'è un grande traffico di pezzi di ricambio di auto di alta cilindrata".