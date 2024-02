Va a correre al parco e trova l'auto con il finestrino rotto

Ha parcheggiato l'auto, è scesa e ha iniziato a correre per dedicarsi un'ora di tempo e fare un po' di sport. Quando è tornata a riprendere la vettura per rientrare a casa però ha trovato una brutta sorpresa. E' successo a Monza, nel parco, all'interno della grane area di sosta a pagamento (non custodita). A segnalare l'episodio di cui è stata suo malgrado protagonista è una lettrice.

"Come accadeva negli anni ‘90 le auto, in sosta nei parcheggi, anche in quelli a pagamento, come quelli a fianco della Villa Reale, sono ancora il luogo ideale per i furti" denuncia la donna. "E c'è ancora chi fa gli appostamenti ai runner che parcheggiano la propria auto".

"Io non ho lasciato nulla in auto, ma tempo un’ora, quanto mi è bastato per macinare dieci chilometri" racconta la runner. "Tempo di pensare che bella corsa ho fatto...e ho trovato il finestrino spaccato". La signora, racconta, non aveva lasciato nulla di valore all'interno dell'abitacolo e aveva portato con sé chiavi e portafogli, riponendo tutto nel marsupio da runner. "Nel dubbio hanno rubato la e- cig".

Il problema dei furti a bordo auto nei pressi di aree verdi, tra cui anche il parco di Monza, ai danni di runner era stato nel tempo più volte sollevato. Oltre all'aumento dei controlli, per disincentivare gli episodi di microcriminalità e garantire più sicurezza, era stato annunciato l'arrivo di alcuni Lockers (armadietti) nel Parco in seguito all'approvazione all’unanimità di una mozione promossa da Civicamente Monza. "Una proposta suggerita dalla community di MB Runners che ringrazio" ha specificato il consigliere comunale di Civicamente Paolo Piffer. "L'assessore e gli uffici valuteranno nei prossimi giorni la soluzione più funzionale. Una piccola cosa che sono sicuro verrà molto apprezzata da chi ama fare sport nel nostro Parco".

"Oltre a rendere più agevole l’attività sportiva, speriamo con questa soluzione di ridurre il fenomeno dei furti nelle auto parcheggiate subito fuori il Parco. Non succede spesso che una proposta di un consigliere di minoranza venga approvata all’unanimità, di solito la maggioranza cerca piccoli pretesti per boicottare l’idea, ma non questa volta. Siamo molto sodisfatti e confidiamo nella stessa onesta intellettuale anche quando si dovranno votare le nostre prossime mozioni".