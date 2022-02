Ruba un pc di oltre 2.300 euro, ma la vigilanza lo scopre: arrestato

Era uscito indisturbato dal negozio con il pc ben nascosto. L'allarme antitaccheggio non era suonato perchè l'uomo, un 40enne di origine georgiana, con una lamina di metallo l'aveva bloccato. Ma non è passato inosservato agli occhi di un vigilante che subito allertato il 112.

Il furto è avvenuto nella serata di ieri, martedì 15 febbraio, a Monza al centro commerciale Iper di via della Guerrina. L'uomo aveva rubato nel negozio di elettronica del piano superiore un computer portatile del valore di oltre 2.300 euro. Lo aveva nascosto sotto i vestiti e poi, disattivato l'antitaccheggio, si era allontanato dal negozio. Ma un addetto della sicurezza aveva notato quei movimenti veloci di quel cliente, e insospettito ha immediatamente allertato la centrale operativa. Sul posto sono giunti gli agenti della volante della questura di Monza.

L'uomo è stato fermato e anche attraverso i video delle telecamere di videosorveglianza è stato accertato che aveva rubato il pc, un MacBook Air Pro del valore di 2.369 euro. Pc trovato sotto gli indumenti. I poliziotti hanno trovato anche una lamina di metallo munita di nastro biadesivo, utilizzata per bloccare la linguetta sotto al dispositivo antitaccheggio per neurtralizzare il sensore e non far scattare l'allarme.

Dagli accertamenti è risultato che l'uomo era già stato arrestato nel luglio 2021 per tentato furto in abitazione, ed era destinatario di un provvedimento di espulsione. Nella mattinata di oggi, mercoledì 16 febbraio, si è tenuta la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto il divieto di dimora in Lombardia e concesso il nulla osta all’espulsione, provvedimento adottato dal prefetto ed eseguito dal questore di Monza e della Brianza con la misura alternativa al trattenimento presso il CPR, per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.