Il ladro dal pollice verde che ruba le piante di banano

"Non ne posso più. È la quarta volta che si diverte, o si divertono, a rubarmi i banani esposti nelle grandi fioriere fuori dal negozio. Speriamo che questa volta, con le immagini delle telecamere, riescano a risalire al ladro, o ai ladri". A parlare a MonzaToday è il proprietario del negozio Amerigo Concept Store di via Carlo Alberto.

Furfanti dal pollice verde quelli che hanno preso di mira le fioriere del centralissimo negozio. Fioriere grandi e pesanti che, logicamente, il negoziante non può portare all’interno del negozio. È la quarta volta in pochi mesi che il commerciante - quando la domenica mattina alza la saracinesca - si ritrova con le fioriere devastate dai vandali. Tutta la terra sparpagliata davanti all’ingresso e dalle fioriere spariscano i banani. "Sono molto amareggiato - prosegue -. Per il disagio che creano, per il danno economico visto che comunque sono piante che costano parecchie centinaia di euro, e per il tempo che mi fanno perdere per andare a fare la denuncia. Amo tenere l'ingresso del mio negozio in ordine, dargli un tocco di colore e di eleganza anche con i fiori. Investiamo nel rendere più bella questa centralissima via, ma a Monza è impossibile,. Ladri e vandali sono all'ordine del giorno, soprattutto nel fine settimana".

Ma quello che maggiormente fa imbufalire il commerciante è che dai video del sistema di telecamere di videosorveglianza è ben visibile il volto di chi compie questi raid. "Speriamo che questa volta vengano presi", conclude.