Venti ragazzini di 15 anni derubati mentre si allenano a calcio: razzia negli spogliatoi

Mentre loro erano in campo, ad allenarsi, a fare gioco di squadra, a supportarsi e a mettersi alla prova, nello spogliatoio qualcuno li ha derubati. E ha fatto razzia dei loro telefoni cellulari. A finire nel mirino dei ladri (o forse di uno solo) sono stati i ragazzi della squadra under 15 della A.S.D. Speranza Agrate.

Ragazzini di 14 e 15 anni che a fine allenamento, rientrando nello spogliatoio, si sono ritrovati i borsoni aperti o rovesciati. E non hanno più trovato i loro effetti personali. Sono stati proprio loro ad accorgersi del furto e a dare l'allarme. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì 12 ottobre.

"Mi ha subito telefonato un allenatore" racconta Alfredo Bosisio, il presidente della società, rammaricato per lo spiacevole episodio. "Hanno portato via una ventina di cellulari ai nostri calciatori della squadra under 15. E' stato davvero un brutto episodio". Gli adolescenti hanno iniziato gli allenamenti alle 18.30 e il rientro della squadra negli spogliatoi è avvenuto intorno alle 19.30, al massimo alle 20. E questo è l'arco di tempo in cui il furto presumibilmente è avvenuto.

"E' la prima volta che succede una cosa del genere, non abbiamo mai subito altri furti. Qui c'è un viavai ininterrotto di persone" racconta Bosisio che è a capo della società sportiva che ad Agrate ha una storia di lungo corso, presente in città fin dal 1972, anno di fondazione. "La cosa più brutta è che sono stati vittime dei ragazzini che stavano facendo sport" ha concluso.

A raccogliere le denunce delle famiglie sono i carabinieri della stazione di Agrate Brianza che ora indagano sull'accaduto. Eventuali elementi utili per le indagini potrebbero arrivare dalle immagini di videosorveglianza eventualmente presenti in zona. Le indagini sono in corso.