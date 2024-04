Furto di rame nella grande area dismessa

Furto di rame a Monza, nella grande area dell’ex Macello. I ladri hanno agito stanotte e hanno rubato le canaline di rame che servono per lo scolo dell’acqua piovana della sede del Cral.

Ad accorgersi stamattina, sabato 20 aprile, Gianni Romani presidente del Cral del Comune di Monza che intorno alle 8 si è recato in sede. “Sono senza parole - spiega a MonzaToday -. Sicuramente hanno agito di notte. Ieri sera, intorno alle 19, sono venuto in sede per portare alcuni prodotti per la giornata della Corriera in programma oggi ed era tutto a posto. Poi stamattina l’amara sorpresa”.

Romano è preoccupato. “Se non ci sarà una rapida sistemazione del problema, al primo acquazzone la sede potrebbe subire danni”. Non manca l’amarezza e un tono polemico nei confronti dell’amministrazione alla quale da tempo Romano sollecita un intervento per la messa in sicurezza dell’area con il ripristino delle luci che da mesi sono fuori uso. “I ladri avranno certamente approfittato del buio: le lampade dell’area circostante la nostra sede non funzionano da tempo. In passato, sempre per questo problema, siamo stati presi di mira dai vandali e da persone che la notte bivaccavano lasciando i rifiuti. Adesso sono arrivati anche i ladri”.

Gianni Romano mostra dove sono state rubate le canaline