Ladri messi in fuga dai carabinieri scappano senza bottino: recuperate 3 tonnellate di rame

Tre tonnellate di rame stipate su un bancale e pronte per essere caricate e rubate. E altri sette quintali nascosti in un furgone rubato. I carabinieri della compagnia di Desio nella nottata di sabato 1 agosto hanno sventato un furto all'interno di una ditta di Via Di Vittorio, a Bovisio Masciago. I militari brianzoli sono giunti nella sede della ditta dopo una chiamata di richiesta di intervento giunta alla centrale operativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La pattuglia, appena arrivata sul posto, ha intravisto due uomini fuggire via e abbandonare il bottino. Il rame - tre tonnellate in tutto - era già stato riposto sopra un bancale ed era pronto per essere caricato su un furgone parcheggiato poco distante. Il veicolo - risultato rubato a Monza lo scorso 24 luglio - era parcheggiato poco distante e a bordo erano stati stipati altri sette quintali di materiale.