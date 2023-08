I fedeli alla ricerca del ladro di reliquie: "Il settimo comandamento dice di non rubare"

Settimo comandamento: non rubare. Ma c’è chi, non solo non lo ha rispettato, ma è andato a rubare in chiesa. È successo nei giorni scorsi a Paina (frazione di Giussano) dove qualcuno si è introdotto nella chiesetta e ha rubato la reliquia con raffigurato Gesù Bambino e proveniente dall’ex Lazzeretto. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine, ma nell’attesa e nella speranza che il ladro possa essere individuato e la reliquia restituita, i fedeli lanciano un appello direttamente al ladro.

Un cartello appeso sul cancello della chiesetta e nella vicina bacheca dove annunciano la ricerca del vandalo e poi si rivolgono direttamente a chi, quella reliquia, l’ha portata via. “L’autore di questo gesto sconsiderato e irresponsabile che cosa se ne fa di una reliquia . Non è né d’oro né d’argento, non ha un pezzo di stoffa o un frammento di osso di un santo specifico”, si legge sul cartello. Eppure per la comunità del rione San Lorenzo quella reliquia ha un grande significato e un profondo valore affettivo. Da qui il messaggio direttamente a chi ha compiuto il furto. “Riporta la reliquia e rimettila al suo posto”.

La reliquia era esposta in chiesa e riproduce l’immagine di Gesù Bambino. Pare risalire ai tempi della peste del 1600. I fedeli del rione sono molto affezionati perché sembra che quella reliquia sia “miracolosa”: alcuni anni fa un uomo che viveva nel rione ed era malato di cancro aveva deciso di portare a casa la reliquia per qualche giorno. Dopo poco il cancro regredì.