Sorpreso a rubare negli armadietti degli studenti di medicina: arrestato

Nella tasca dei pantaloni la polizia ha trovato il portafoglio che aveva appena rubato dalla borsa di una studentessa di medicina all'ospedale San Gerardo.

E' accaduto nella serata di venerdì 23 giugno, quando alla sala operativa della questura di Monza è pervenuta una richiesta da parte di un vigilante del San Gerardo per una persona sospetta all’interno del reparto di Pneumologia. sorpreso a rubare all’interno dello spogliatoio dei medici del reparto. A intervenire la squadra volanti, che sul posto ha trovato il vigilante, una dottoressa specializzanda del reparto di Pneumologia e un altro uomo, un 60enne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia la dottoressa si sarebbe accorta della presenza dell'uomo all'interno dello spogliatoio, del furto, intorno alle 19, ovvero alla fine del suo turno di lavoro. Tornata per smettere il camice, infatti, dopo aver notato l'uomo (e non riconoscendolo come suo collega) si sarebbe contestualmente resa conto che il portafoglio all'interno della sua borsetta, lasciata dentro all'armadietto, era sparito.

Dì lì, la chiamata al vigilante e la successiva richiesta di aiuto alla questura. Giunti al San Gerardo gli agenti hanno proceduto a perquisire l'uomo trovando, occultato all’interno dei pantaloni, il portafoglio della dottoressa. Trovato in flagranza di reato l’uomo è stato dunque tratto in arresto e accompagnato in questura per l’esatta identificazione. L’uomo, 60enne originario della Sardegna e senza fissa dimora in Lombardia, è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e, in particolare, era stato arrestato per tentato furto aggravato il giorno prima, il 22 giugno, dal personale del commissariato Monforte Vittoria di Milano. Posto a disposizione della procura della Repubblica di Monza, l'uomo è stato condannato (con processo per direttissima il giorno successivo) dal tribunale di Monza al divieto di dimora nelle province di Milano e Monza e Brianza.