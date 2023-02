Entra a scuola per rubare ma trova dentro i carabinieri: ci sono le elezioni

E' entrato in una scuola per rubare ma ha trovato i carabinieri. Nell'istituto scolastico infatti erano presenti i militari dell'Arma perchè sede di seggio elettorale.

E' successo intorno alle 22 di domenica 12 febbraio presso l'Istituto Comprensivo Statale “G.D. Romagnosi” di Carate Brianza. I carabinieri di presidio ai seggi hanno sentito dei rumori provenire dal piano interrato dove si trova la mensa della scuola. Tra le cucine e il refettorio però non c'era nessuno: solo una porta lasciata aperta con su i segni di una forzatura.

Una pattuglia giunta in ausilio dei militari al seggio ha notato nella penombra un uomo allontanarsi e una volta faccia a faccia coi carabinieri ha consegnato i documenti e una busta della spesa con dentro degli alimenti ancora freddi che sembravano appena prelevati da un frigorifero. Ed erano forme di formaggi rubate dalla mensa della scuola, per un valore di circa 200 euro. L’uomo, 35 anni, originario di Brescia e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Si tratta dello stesso ladro sorpreso dopo aver forzato un distributore all’interno di una ditta per prelevare delle monete. Ma in quell'occasione per mettere a segno il colpo si era ferito, lasciando vistose tracce di sangue che lo avevano incastrato.