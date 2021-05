Il giallo dei vaccini "fantasma" spariti e ritrovati in un cestino dei rifiuti nell'hub a Monza

Non un vero e proprio furto perchè i vaccini non sono mai usciti dall'hub vaccinale. Ma su quanto accaduto nella giornata di venerdì 28 maggio, nella sede dell'ex Philips dove da settimane la Asst di Monza gestisce il centro di somministrazione dei vaccini anti-covid, ora indagano gli agenti della Questura.

La stessa azienda parla di "sottrazione di flaconi" che venerdì mattina non sarebbero stati trovati nelle celle adibite alla loro sistemazione come da procedura. "Nella giornata di venerdì 28 maggio si è verificato un episodio di sottrazione di flaconi di vaccini custoditi in locali dedicati dell'hub vaccinale ex-Philips" specificano da via Pergolesi.

Fiale ritrovate in un secchio dei rifiuti

"I flaconi, sottratti in numero limitato, sono stati poi ritrovati in un altro locale, sempre all'interno dell'hub" chiarisce la Asst di Monza, specificando che le fiale - 76 flaconi Pfizer in tutto - non hanno dunque mai lasciato i locali del centro. E per la precisione dal locale chiuso a chiave dove erano custodite sono state spostate - non si sa da chi e perché - e sono state ritrovate poco lontano da lì, in un contenitore per lo smaltimento di rifiuti dell'hub. Sull'accaduto ora stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza. "Gli inquirenti sono al lavoro per verificare cosa sia successo" precisa la Asst di Monza.

L'episodio - garantiscono dall'azienda - non ha creato problemi alle attività programmate di somministrazione agli utenti e le vaccinazioni sono proseguite regolarmente e senza disguidi nel corso della mattinata. Resta ora da capire che cosa è successo alle fiale "scomparse" poi ritrovate e ora sequestrate.