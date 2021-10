Veduggio, ladri in Valassina: in fuga con 160 euro di aspirapolveri

Ladri in azione nell'area di servizio lungo la Valassina mercoledì mattina. Intorno alle 9.30 all'altezza di Veduggio con Colzano, lungo le corsie in direzione sud, ignoti malviventi hanno portato via dal punto di rivendita due aspirapolveri del valore di 160 euro.

Per mettere le mani sul bottino i ladri hanno approfittato di un momento di distrazione del personale e hanno prelevato la merce dagli espositori. Non appena si sono accorti del furto, i gestori hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per rintracciare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immigini riprese eventualmente dalle telecamere presenti nell'area.