Furto al bancomat a Usmate Velate, ladri "tecnologici" in fuga col bottino

Nessuna esplosione e nemmeno rumori sospetti. Un colpo "silenzioso" e tecnologico quello messo a segno dai malviventi nella nottata di martedì 3 novembre a Usmate Velate. I ladri hanno puntato allo sportello automatico della Banca Popolare di Milano di via Roma e sono riusciti a mettere le mani sui contanti collegando alcuni cavi del sistema interno con un dispositivo.

L'allarme non sarebbe quindi entrato in funzione e la banda - non si sa ancora quante persone risultano coinvolte - sarebbe riuscita a fuggire con il bottino e il danno è al momento ancora in corso di quantificazione. Nella sede della filiale brianzola martedì mattina sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Monza insieme ai militari della stazione di Arcore che ora indagano sull'accaduto.