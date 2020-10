Colpo al bancomat a Ronco Briantino, malviventi in fuga con 20mila euro

Hanno utilizzato dell'acetilene per innescare una esplosione al bancomat a Ronco Briantino e sono fuggiti via con un bottino da 20mila euro in contanti. Il furto è avvenuto nella nottata di domenica presso lo sportello di prelievo automatico della Banca del Territorio Lombardo in via IV Novembre.

L'allarme è scattato intorno alla una e trenta quando la banda è riuscita ad aprire lo sportello con il gas e a mettere le mani sul denaro. Poi la fuga e l'arrivo delle forze dell'ordine. Sul furto - avvenuto in pieno coprifuoco - ora indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate.