La barista infedele che rubava i soldi dal locale e li nascondeva nel reggiseno

Con la stessa velocità con cui serviva caffè e aperitivi, ha fatto sparire anche dei soldi dal locale. E per non destare sospetti li ha nascosti nel reggiseno. Una donna di 36 anni è stata denunciata per furto dai carabinieri della stazione di Besana Brianza in seguito alla sparizione di 250 euro da un bar del comune brianzolo. Le indagini sono state avviate nei giorni scorsi dopo la denuncia di un ammanco di denaro dal locale.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma a impossessarsi dei contanti sarebbe stata la donna, 36enne, dipendente del titolare. A incastrare la barista sono state le immagini di sorveglianza interne al bar e la sua stessa ammissione.

I soldi nascosti nel reggiseno

La 36enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione della moglie del titolare, con la quale stava finendo il turno di lavoro, e avrebbe prelevato i soldi che erano nell’armadietto posto sul retro del bar nascondendoli nel reggiseno.